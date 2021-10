CORONAVIRUS, nel Bresciano ieri 41 contagiati e 0 decessi 🔴 IL FOCUS SUI DATI

Nel Bresciano (e in tutta la Lombardia), ieri, non si sono registrate vittime del Coronavirus. Mentre i contagiati di giornata sono stati 41, ma a fronte di un nuovo record di tamponi effettuati in un solo giorno.

L’incidenza è di 21 casi ogni 100mila abitanti. E la fascia d’età più colpita rimane quella tra i 25 e i 49 anni, con 23 casi.



Per quanto riguarda la distribuzione geografica, i casi sono stati 11 a Brescia città, 3 a Leno e Montichiari, 2 ad Adro, Villa Carcina e Chiari. In Valcamonica si sono registrati 2 casi, a Ponte di Legno.

L’ultimo aggiornamento, poi, riferisce di un significativo calo dei ricoveri ospedalieri, con sole 33 persone al Civile, a cui se ne sommano altre 4 negli ospedali della provincia. Sette le persone in terapia intensiva. Gli isolamenti domiciliari sono 746.



