🌦️ Meteo a Brescia: sabato 30 e domenica 31 arrivano nuvole e (forse) anche la pioggia

Il meteo di sabato 30 e domenica 31 ottobre in provincia di Brescia, in Italia e in Lombardia.

METEO BRESCIA

Sabato. Tempo asciutto con qualche nube sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli molto nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Domenica. Tempo stabile in mattinata con molte nubi anche compatte; peggioramento atteso per la restante parte della giornata con piogge estese anche in serata. Temperature comprese tra +10°C e +15°C.

METEO LOMBARDIA

Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio con isolate piogge sui settori alpini. Piogge sparse nel pomeriggio sui settori occidentali e settentrionali della regione; asciutto in serata su gran parte della Lombardia, possibili precipitazioni sulle Alpi.

Domenica. Nubi compatte in mattinata con tempo generalmente asciutto, piogge attese al pomeriggio estese su gran parte del territorio. Instabilità diffusa anche in serata con fenomeni sparsi su tutti i settori.

METEO ITALIA

— AL NORD

Al mattino instabilità diffusa sulle regioni del nord-ovest con neve sulle Alpi; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sui medesimi settori, con fenomeni localmente intensi sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria ed Emilia; molte nubi altrove con tempo asciutto.

AL CENTRO

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori; in serata ancora tempo stabile con cieli poco nuvolosi. Atteso un aumento della nuvolosità nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residuo maltempo al mattino tra Calabria e Sicilia, altrove avremo cieli poco nuvolosi con qualche apertura sulla Puglia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo più stabile con ampi spazi di sereno sui settori peninsulari e qualche pioggia sulla Sicilia orientale.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al centro-sud; stabili o in diminuzione al nord.

www.centrometeoitaliano.it



