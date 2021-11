🌦️ Meteo a Brescia: mercoledì 3 novembre nubi e tempo instabile

Il meteo di mercoledì 3 novembre in provincia di Brescia, in Italia e in Lombardia.

METEO BRESCIA

Molte nubi compatte nelle ore mattutine, piogge attese al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno instabili con temporali intensi. Temperature comprese tra +10°C e +11°C.

METEO LOMBARDIA

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con precipitazioni diffuse su tutti i settori della regione al mattino e al pomeriggio, possibili nevicate sulle Alpi oltre i 1400-1700 metri di quota. Peggiora in serata con fenomeni generalmente più intensi.

METEO ITALIA

NORD Giornata all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche di forte intensità in movimento dal Nord-Ovest verso il Nord-Est. Anche in serata e nella notte piogge diffuse su tutte le regioni e temporali sparsi. Neve sulle Alpi fin verso i 1400-1500 metri, con quota neve in aumento nella giornata. AL CENTRO Al mattino cieli nuvolosi con piogge diffuse al Centro, localmente anche intense sul Basso Lazio. Nel pomeriggio instabilità in aumento con pigge intense su tutte le regioni e temporali sparsi. Forte maltempo anche in serata e nelle ore notturne, con lieve attenuazione sui settori adriatici. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino piogge su Molise, Campania e Sardegna, localmente anche molto intense, asciutto altrove con nuvolosità variabile. Nessuna variazione di rilievo nelle ore pomeridiane.In serata e nottata ancora piogge e temporali su Sardegna, Molise e Campania, asciutto sul resto del Sud con cieli poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in aumento al Centro-Nord e Sardegna, in calo al Sud; massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola. — www.centrometeoitaliano.it



>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS