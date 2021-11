🌦️ Meteo a Brescia: venerdì 5 novembre banchi di nebbia mattino e sera

AL NORD

Al mattino deboli piogge in Emilia Romagna con neve in Appennino fino a quote di 1200-1400 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residue piogge sull’Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata molte nubi in transito ma con tempo per lo più asciutto.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni centrali, più asciutto su Toscana ed Umbria. Al pomeriggio ancora piogge sulle stesse regioni, anche a carattere di temporale sul basso Lazio. In serata cieli nuvolosi con piogge diffuse su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito con piogge sparse, più asciutto su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni, con fenomeni intensi in Sardegna. In serata ancora piogge su Sardegna, Campania, Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo Nord, in rialzo altrove; massime in generale diminuzione.