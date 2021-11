🌦️ Meteo a Brescia: mercoledì 10 novembre tempo asciutto e nuvolosità variabile

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su Liguria e Piemonte, asciutto altrove con nuvolosità variabile. Al pomeriggio ancora piogge sulle Alpi occidentali e settori adiacenti, variabilità asciutta altrove ed ampie schiarite al Nord-Est. In serata nessuna variazioni di rilievo, con piogge su Alpi occidentali e asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni, con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata molte nubi in transito su tutte le regioni e pioviggine sulle coste tra Lazio e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge intense e temporali sulle Isole Maggiori e della pioviggine su Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove; al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni. In serata ancora piogge intense e temporali sulla Sicilia, residue piogge su Calabria e Sardegna.

Temperature minime in calo al Sud e sulle Isole, stabili o in aumento al Centro-Nord; massime in generale rialzo.