🌦️ Meteo a Brescia: mercoledì 17 novembre piove al mattino, poi migliora

Il meteo di mercoledì 17 novembre in provincia di Brescia, in Italia e in Lombardia.

Deboli piogge nelle ore mattutine, fenomeni in esaurimento al pomeriggio; condizioni di tempo stabile nella serata con cieli generalmente molto nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +11°C.

Locali piogge in mattinata sui settori sud orientali della regione, asciutto altrove; nel pomeriggio come anche nel corso della serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con molte nubi compatte.

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino con isolati fenomeni su Alpi occidentali e Pianura Padana. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito ma con tempo per lo più asciutto. In serata e in nottata ampie schiarite in arrivo ma con formazione di nebbie in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali con piogge sul Basso Lazio, ampie schiarite su Toscana e Alto Lazio. Al pomeriggio piogge isolate tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli nuvolosi, maggiori aperture sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge sparse al mattino su tutte le regioni, con temporali in Sicilia; al pomeriggio ancora piogge sulle regioni adriatiche e le Isole Maggiori, con acquazzoni e temporali in Sicilia. Tra la serata e la nottata piogge e temporali su Sicilia e regioni ioniche, più asciutto altrove con molta nuvolosità in transito.

Temperature minime in aumento al nord e tra Calabria e Sicilia, in calo altrove; massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, stabili o in calo altrove.