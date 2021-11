🔴 CORONAVIRUS, la Lombardia resta zona bianca, ma da dicembre si rischia

“Una buona notizia, anche questa settimana la Lombardia si conferma in zona bianca”. Lo ha annunciato poco fa il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un convegno a Palazzo Pirelli. “Sono molto soddisfatto – ha detto Fontana – ma invito tutti a continuare a fare attenzione mantenendo la guardia sempre alta. Questa conferma dimostra che le vaccinazioni sono un’importante barriera contro il Covid”. Il presidente si è quindi detto ottimista anche per la settimana successiva, anche se – ha concluso – “il virus è imprevedibile”.

Certo è, però, che i numeri della pandemia sono in continua crescita. Questa settimana l’Italia rimarrà tutta in bianco e così sarà pure la prossima. Ma dalla successiva, dunque da inizio dicembre, quasi certamente ci saranno i primi cambiamenti di colore (le Regioni più a rischio sono al momento Veneto, Friuli e Marche), anche se è probabile che le misure della zona gialla e rossa saranno meno rigide (soprattutto per i vaccinati).

Per la Lombardia, secondo alcune analisi, già a fine mese si potrebbe arrivare a 1.500-3.000 casi al giorno (300-400 a Brescia). Numeri in forte aumento (di pari passo con quelli delle influenze stagionali), ma comunque molto più bassi dello scorso anno: il merito, in buona parte, è dei vaccini. Inoltre, lo ricordiamo, tra i parametri per il cambiamento di colore ci sono anche ricoveri e terapie intensive, che al momento rimangono ben lontani dalla soglia d’allarme.



