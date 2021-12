🔴 CORONAVIRUS, grazie al vaccino i ricoverati gravi sono 5 volte meno del 2020 in Lombardia

“Facendo, come ogni giovedì, un confronto tra oggi e il 9 dicembre 2020 è facile intuire come l’incidenza del vaccino anti-Covid in Lombardia abbia prodotto risultati importanti. Specifichiamo altresì che lo scorso anno la Lombardia era in zona rossa dal 6 novembre”. A dirlo è una nota della Regione.

In particolare si segnala che i pazienti in terapia intensiva sono calati di oltre cinque volte in un anno (da 766 a 136), così come i ricoverati (da 5.727 a 1.084). La percentuale di posivi rispetto ai tamponi, invece, è calata di circa 3 volte.



