Politica, prima assemblea per i sindaci bresciani eletti con la Lega

Si è tenuta ieri l’Assemblea provinciale dei sindaci Lega eletti nel territorio bresciano alla presenza di Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda, e con la partecipazione di diversi rappresentanti politici bresciani nelle Istituzioni come Regione Lombardia (Assessore Rolfi, Consigliere Massardi), nazionali (Senatore Borghesi; Deputati Volpi, Formentini e Bordonali) ed europee (Europarlamentare Lancini). Una quindicina i primi cittadini presenti.

“Un incontro fortemente voluto dalla segreteria provinciale della Lega ed estremamente positivo nell’ottica di individuare una strategia comune che possa essere di supporto concreto ai cittadini dei diversi territori da noi amministrati con impegno e orgoglio, garantendo non solo il disbrigo degli affari correnti ma anche una visione strategica che possa valorizzare appieno tutte le zone del bresciano dove la Lega governa”. Queste le parole del segretario provinciale della Lega Alberto Bertagna, che ha poi aggiunto: “la presenza del coordinatore regionale Cecchetti è una dimostrazione importante di vicinanza da parte del partito e dell’attenzione riposta verso gli enti locali, con uno sguardo rivolto al futuro e alle opportunità che il Pnrr potrà offrire. La buona riuscita degli investimenti e di questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza passa soprattutto dall’azione amministrativa dei primi cittadini e sono certo che i Sindaci della Lega sapranno farsi valere”. Sul Pnrr e gli interventi strategici da attuare è intervenuto anche Igor Zacchi, Sindaco di Mairano e coordinatore bresciano dei primi cittadini leghisti: “Noi Sindaci saremo la prima linea di raccordo tra i cittadini sul territorio e le enormi opportunità di investimenti e riforme, la cooperazione tra le Istituzioni locali e quelle centrali sarà quindi fondamentale. Toccherà a ciascuno di noi mettere in campo ogni sforzo possibile per fare in modo che questo Piano funzioni, nell’interesse dei nostri cittadini e delle nostre comunità”. Cecchetti ha commentato: “la realtà bresciana della Lega è da sempre viva, solida e concreta. Abbiamo tanti validissimi amministratori che mettono al primo posto il bene delle loro comunità e con il loro impegno quotidiano sono una vivida testimonianza del buonsenso al governo che la Lega porta avanti”.

All’incontro erano presenti anche i candidati leghisti per il rinnovo del Consiglio provinciale: lo stesso Alberto Bertagna; Massimo Tacconi, Consigliere uscente in Provincia; Roberta Sisti, Sindaco di Torbole Casaglia; Giacomo Zobbio, Presidente del Consiglio comunale a Lumezzane.