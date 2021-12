CORONAVIRUS, nel Bresciano 561 positivi e 1 decesso 🔴 IL FOCUS SUI DATI

Nuova vittima del Coronavirus in provincia di Brescia: si tratta di una 73enne residente a Longhena, che porta il totale delle vittime a 4.479, (di cui 334 in Valcamonica). Per quanto riguarda i contagi di giornata, ieri, sono stati ben 561, mentre gli isolamenti domiciliari sono saliti a 5.573. Insomma: i numeri peggiorano e non a caso la Lombardia si avvicina sempre di più alla zona gialla.



I Comuni con più contagi, nella giornata di venerdì, sono stati: Brescia con 125; Desenzano con 18; Salò con 17; Lumezzane con 16; Montichiari con 14; Travagliato con 13; Concesio con 12; Gavardo e Sirmione con 10; Leno con 9; Gussago, Ospitaletto, Rezzato e Lonato con 8; Calcinato, Manerbio, Nave, Polpenazze, Poncarale, Villa Carcina e Bedizzole con 7. Ben 18 i casi in tutta la Valcamonica.



>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS