🔴 CORONAVIRUS, dati in crescita: la Lombardia rischia il giallo dal 27 dicembre

I numeri sono in crescita e, solo pochi giorni fa, il presidente della Regione Attilio Fontana aveva parlato di un “Bianco Natale” (il riferimento non era alla neve, ma alla zona di classificazione Covid). Ma ora la Lombardia rischia seriamente il passaggio di colore.



La soglia dei 50 casi di positività ogni 100mila abitanti è stata superata da tempo. Mentre gli ospedali rimangono sotto – ma di poco – rispetto i parametri relativi all’occupazione dei posti letto nei reparti (il limite è il 15 per cento) e nelle terapie intensive (10 per cento).

Il trend di crescita è ormai costante da tempo, anche se nelle ultime settimane ha subito rallentamenti. Negli ultimi giorni, però, si è registrata una forte impennata e il rischio concreto è quello del passaggio di colore (al giallo, ma qualche media ipotizza addirittura l’arancione) già dal 27 dicembre: dunque proprio nella settimana di Capodanno.

Va comunque ricordato che in zona gialla per chi ha il Super Green Pass non cambia quasi nulla rispetto alla zona bianca (a parte l’obbligo di mascherina all’aperto). Mentre chi non è vaccinato o guarito non può sedersi all’interno di bar e ristoranti, andare al cinema, teatri, concerti, stadi, discoteche, feste e cerimonie.

ZONA GIALLA, QUALI RESTRIZIONI?



Il cosiddetto super green pass, in vigore dal 6 dicembre, lascia maggiori libertà ai non vaccinati anche in zona gialla, che per i vaccinati è equiparata alla bianca. Cosa cambia dunque?

– OBBLIGO DI MASCHERINE ANCHE ALL’APERTO PER TUTTI (già introdotto da diversi sindaci bresciani)

– BAR E RISTORANTI ACCESSIBILI SOLO CON IL SUPER GREEN PASS (COME IN ZONA BIANCA)

– CINEMA, FIERE ED EVENTI ACCESSIBILI SOLO CON IL SUPER GREEN PASS (COME IN ZONA BIANCA)



MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS