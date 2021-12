🔴🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, 19 dicembre 2021: in Lombardia +5.397 casi, +18 morti 🔴🔴 Brescia +476 positivi

I numeri della pandemia, in Lombardia, crescono ancora. Nella nostra Regione, oggi (DOMENICA 19 dicembre 2021), si sono registrati 5.397 casi di positività al Coronavirus a fronte di 132.959 tamponi fatti (erano 149.675 il giorno precedente). Il tasso di positivi rispetto ai test è del 4,5 per cento (era il 4,3 il giorno precedente). Crescono i ricoverati nei reparti (+2, totale 1.225) e i pazienti in terapia intensiva (+6, 160). I decessi sono stati 18 (nei giorni precedenti, in ordine cronologico inverso, erano 26, 26, 20, 29, 20, 23, 10, 21, 21, 20, 25, 9, 15, 8, 19, 15, 17, 24, 15, 8, 5, 14, 7, 12, 13, 7, 11, 2, 5, 4, 8, 13, 5, 3, 5, 13, 6, 6, 5, 4, 0,3, 4, 7, 15, 10, 0, 3, 4, 3, 4, 3, 0, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 7, 5, 2, 0, 4, 10, 5, 3, 5, 2, 5, 10, 3, 6, 2, 7, 6, 4, 1, 8, 4, 5, 6, 4, 10, 8, 5, 3, 4, 9, 1, 1, 2, 9, 6, 6, 3, 3, 3, 2, 2, 6, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 1, 5, 8, 3, 6, 5, 7, 0, 2, 3 – dati sospesi dal 1 agosto al 20 agosto – 1, 3, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 0, 5, 0, 1, 3, 0, 2, 2, 3, 1, 2, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 5, 8, 3, 6, 13, 5, 6, 10, 11, 6, 16, 10, 6, 7, 10, 9, 13, 5, 13, 29, 41, 15, 17, 7, 9, 13, 11, 22, 25, 31, 13, 18, 22, 23, 13, 36, 30, 23, 33, 43, 25, 35, 32, 41, 28, 23, 41, 40, 47, 54, 31, 39, 49, 57, 54, 72, 67, 35, 64, 74, 87, 65, 85, 94, 62, 77, 81, 92, 130, 109, 53, 74, 97, 127, 100, 85, 88, 75, 102, 100, 100, 110, 99, 77, 90, 78, 80, 92, 79, 81, 79, 79, 66, 89, 81, 70, 63, 52, 33, 67, 61, 59, 60, 55, 42, 37, 49, 48, 44, 38, 43, 45, 50, 37, 33, 55, 29, 38, 35, 21, 61, 47, 54, 39, 55, 58, 58, 50, 46, 40, 46, 63, 52, 24, 58, 77, 88, 62, 77, 46, 44, 104, 58, 55, 66, 57, 45, 65, 78, 68, 72, 51 e 54).