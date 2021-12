🟡 CORONAVIRUS, Lombardia sempre più verso il giallo, Veneto e Trento rischiano l’arancione

Sono sette le Regioni italiane oggi in zona gialla: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano, Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento. Ora rischiano l’arancione. Mentre la Lombardia, con il Lazio, è a rischio giallo. A dirlo sono i dati del monitoraggio settimanale che fotografa l’andamento dei contagi da Covid 19.

Come noto si entra in zona gialla quando il tasso delle terapie intensive supera il 10% e l’area medica supererà il 15%. Mentre la zona arancione scatta quando il tasso delle terapie intensive supera il 20% e l’area medica supera il 30%. La zona più critica per le terapie intensive è attualmente Trento (24,4 per cento), mentre per i ricoveri la peggiore è la Calabria (25,9 per cento).

La Lombardia, attualmente, ha il 10,6% delle terapie intensive e il 13,8% delle aree mediche occupate. Con l’ingresso in zona gialla – visto che il governo ha già introdotto l’obbligo di mascherina anche all’aperto per tutti – per i vaccinati non cambierebbe molto. Mentre in caso di zona arancione i non vaccinati non potrebbero nemmeno uscire dal proprio comune di residenza.

>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS