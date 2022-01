🔴🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, 3/1/2022: in Lombardia +13.421 casi, +19 morti 🔴🔴🔴🔴 Brescia +1.585 positivi

Nella nostra Regione oggi (lunedì 3 gennaio 2022) si sono registrati 13.421 casi di positività al Coronavirus a fronte di 67.449 tamponi fatti (ieri erano 44mila). Il tasso di positivi rispetto ai test è del 19,8 per cento (era 23,6 il giorno precedente). Aumentano in maniera significativa i ricoverati nei reparti (+95, totale 2.147) e, di poco, i pazienti in terapia intensiva (+3, 219). I decessi sono stati 19 (nei giorni precedenti, in ordine cronologico inverso, erano 45, 14, 37, 36, 28, 28, 12, 15, 38, 28, 45, 21, 17, 40, 18 26, 26, 20, 29, 20, 23, 10, 21, 21, 20, 25, 9, 15, 8, 19, 15, 17, 24, 15, 8, 5, 14, 7, 12, 13, 7, 11, 2, 5, 4, 8, 13, 5, 3, 5, 13, 6, 6, 5, 4, 0,3, 4, 7, 15, 10, 0, 3, 4, 3, 4, 3, 0, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 7, 5, 2, 0, 4, 10, 5, 3, 5, 2, 5, 10, 3, 6, 2, 7, 6, 4, 1, 8, 4, 5, 6, 4, 10, 8, 5, 3, 4, 9, 1, 1, 2, 9, 6, 6, 3, 3, 3, 2, 2, 6, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 1, 5, 8, 3, 6, 5, 7, 0, 2, 3 – dati sospesi dal 1 agosto al 20 agosto – 1, 3, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 0, 5, 0, 1, 3, 0, 2, 2, 3, 1, 2, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 5, 8, 3, 6, 13, 5, 6, 10, 11, 6, 16, 10, 6, 7, 10, 9, 13, 5, 13, 29, 41, 15, 17, 7, 9, 13, 11, 22, 25, 31, 13, 18, 22, 23, 13, 36, 30, 23, 33, 43, 25, 35, 32, 41, 28, 23, 41, 40, 47, 54, 31, 39, 49, 57, 54, 72, 67, 35, 64, 74, 87, 65, 85, 94, 62, 77, 81, 92, 130, 109, 53, 74, 97, 127, 100, 85, 88, 75, 102, 100, 100, 110, 99, 77, 90, 78, 80, 92, 79, 81, 79, 79, 66, 89, 81, 70, 63, 52, 33, 67, 61, 59, 60, 55, 42, 37, 49, 48, 44, 38, 43, 45, 50, 37, 33, 55, 29, 38, 35, 21, 61, 47, 54, 39, 55, 58, 58, 50, 46, 40, 46, 63, 52, 24, 58, 77, 88, 62, 77, 46, 44, 104, 58, 55, 66, 57, 45, 65, 78, 68, 72, 51 e 54).