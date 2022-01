☁️ Meteo Brescia, mercoledì 5 gennaio 2022 pioggia attesa dal mattino

Di seguito, come ogni giorno, pubblichiamo le previsioni meteo per Brescia, Lombardia e Italia relative a mercoledì 5 gennaio 2022.

Instabilità diffusa nella giornata con precipitazioni attese al mattino e poi anche nel pomeriggio; in serata fenomeni in esaurimento. Temperature comprese tra +6°C e +7°C.

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio, neve sulle Alpi a 1300-1400 metri di quota. Miglioramento atteso nel corso della serata.

AL NORD

Tempo instabile nella giornata con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi fino a 900-1330 metri di quota e a quote medie sull’Appennino settentrionale, asciutto al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora maltempo su Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, con quota neve in discesa fino a quote collinari.

AL CENTRO



Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con cieli sereni sulle regioni adriatiche e nuvolosità sulle altre regioni. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo in Toscana e sulle coste laziali, invariato altrove. Peggiora in serata con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino a quote medie, più asciutto in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Qualche pioggia in Sardegna durante la giornata, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sulle restanti regioni. In serata piogge in arrivo su Campania e Calabria settentrionale, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.