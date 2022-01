Lotteria Italia, in provincia di Brescia venduti 111.260 biglietti

In questa edizione della Lotteria Italia, in Lombardia sono stati venduti 1.054.820 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Milano, con 472.260 biglietti, seguita da Brescia con 111.260, da Bergamo con 94.920, da Varese con 76.800, da Monza con 73.280, da Como con 52.780, da Pavia con 49.460, da Cremona con 29.780, da Lecco con 29.100, da Mantova con 28.680, da Lodi con 23.440 e da Sondrio con 13.060 tagliandi. A livello nazionale sono stati venduti 6.359.771 tagliandi, contro i 4.578.675 dello scorso anno.

Nella scorsa edizione, ricorda l’agenzia Agimeg, in Lombardia sono stati vinti complessivamente 425 mila euro, grazie a un premio da 50 mila euro finito a Pavia e a 15 premi da 25 mila euro ciascuno centrati a Milano (4), Lainate (MI), San Zenone al Lambro (MI), Grassobbio (BG), Pavia, Ferno (VA), Varedo (MB), Gorgonzola (MI), Assago (MI), Nerviano (MI), Caronno (VA) e Cologne (BS).

Nella storia della Lotteria Italia, sono state diverse le vincite di prima categoria finite in Lombardia: a Ranica (BG) nel 2016 (5 milioni), a Lecco nel 2013 (5 milioni), a Rho (MI) nel 2002 (5 milioni). In luce anche diversi secondi premi milionari centrati in Lombardia, come i 2,5 milioni vinti a Milano nell’edizione 2017, gli 1,5 milioni vinti ancora a Milano nell’edizione 2009, i 3 milioni di euro vinti a Cremona nel 2005, gli 1,5 milioni vinti a Roncadelle (BS) nel 2003 e gli 1,5 milioni vinti a Milano nel 2001. L’anno d’oro, ricorda Agimeg, fu il 1988-89, quando furono venduti oltre 37,4 milioni di biglietti. Quell’anno la Lotteria Italia era abbinata al programma televisivo ‘Fantastico 9’, condotto dal duo Montesano-Oxa. Al secondo posto il 1986, con 33,6 milioni (abbinato a ‘Fantastico 7’), seguito dal 1989 con 33 milioni (‘Fantastico 10’). Fanalino di coda per vendita di biglietti, prima di questa edizione (4,7 milioni), il 2019, con 6,7 milioni di biglietti staccati, seguito dal 2012 che si fermò a quota 6,9 milioni.



