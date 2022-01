Rai 3, stasera a Report si parla dei fanghi tossici bresciani

Saranno le 150mila tonnellate di fanghi e rifiuti tossici sversati nei campi del nord Italia, tra Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, le protagoniste della puntata del programma televisivo di approfondimento e inchieste giornalistiche Report in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20.

Nella puntata intitolata “L’odore dei fanghi” di Bernardo Iovene si parlerà dell’attività illecita scoperta dai Carabinieri Forestali e dalle procure di Brescia, Lodi e Pavia che avrebbe originato un business da 12 milioni di euro. Il fulcro del traffico sarebbe stato collocato proprio nel bresciano, in un’azienda operante nel settore del recupero dei rifiuti con tre stabilimenti, posti sotto sequestro, collocati nella Bassa Bresciana.

“Le inchieste – si legge nella descrizione della serata sul pagina web dedicato al programma condotto da Sigfrido Ranucci – sono partite dalle denunce degli abitanti che per anni hanno subito i miasmi provenienti dai centri di trattamento di fanghi e gessi sotto inchiesta. Report ha ricostruito la filiera dei fanghi “tal quale” e quella del prodotto diventato gesso di defecazione, una pratica ormai consolidata che si muove in un vuoto normativo, come ha ammesso lo stesso ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Quest’anno entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo, ma ogni Stato può continuare a utilizzarli secondo le proprie normative nazionali. E se in Spagna, Gran Bretagna e Irlanda sono largamente impiegati come fertilizzanti, in Olanda, Belgio e Svizzera preferiscono incenerirli. E l’Italia come si comporta? I fanghi dei depuratori civili e industriali possono essere recuperati in agricoltura come concime perché contengono azoto e fosforo utili ai terreni, ma anche una serie di inquinanti, metalli pesanti, idrocarburi e PCB considerati cancerogeni. Una legge del 2018 ha stabilito dei limiti per queste sostanze, ma se trattato, il fango diventa gesso e può essere utilizzato come un fertilizzante e sfuggire ai controlli severi che invece ci sono per i fanghi tal quale.”



