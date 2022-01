🔴 Droga, sgominata banda di pusher attiva in Abruzzo: arrestato anche un 25enne residente nel Bresciano

Un albanese di 25 anni, residente nella provincia di Brescia, è stato destinatario di un provvedimento cautelare in seguito a un’operazione condotta dai Carabinieri di L’Aquila che ha portato a dieci arresti (di cui sei in carcere) e quattro obblighi di dimora. Tutti sono indagati, a vario titolo, per concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale.

L’indagine si è sviluppata a partire dall’inizio del 2021 e ha portato a individuare un gruppo criminale – composto per metà da italiani e per metà da albanesi – che che gestiva un traffico di cocaina e hashish tra il capoluogo abruzzese e il litorale romano (in particolare Ardea e Pomezia). La droga veniva acquistata sul litorale romano e trasportata a L’Aquila (Abruzzo) in vani nascosti creati all’interno di auto e furgoni intestati a incensurati. Poi veniva tagliata e smerciata al dettaglio, con ordini che avvenivano via social. Gli scambi avvenivano in luoghi sempre differenti, anche in luoghi molto frequentati. Complessivamente sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish.



