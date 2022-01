🔴🔴 CORONAVIRUS, 23/1/2022: in Lombardia +21.700 casi, +67 morti 🔴🔴🔴 Brescia +3.122 positivi

Sono incoraggianti i dati odierni sul fronte della pandemia di Covid-19, ma per capire la tedenza bisognerà aspettare almeno l’inizio della settimana. Nella nostra Regione oggi (domenica 23 2022) si sono registrati 21.700 casi di positività al Coronavirus a fronte di 162.678 tamponi fatti (ieri erano 214.099). Il tasso di positivi rispetto ai test è del 13,3 per cento (era 14,5. 16,1, 21,9 nei giorni precedenti). Calano ancora i ricoverati nei reparti (-65, totale 3.396) e i pazienti in terapia intensiva (-7, 267). I decessi sono stati 67.