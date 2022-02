⛅️ Meteo Brescia, mercoledì 3 febbraio 2022 tempo stabile e massime a 10 gradi

Di seguito, come ogni giorno, pubblichiamo le previsioni meteo per Brescia, Lombardia e Italia relative a giovedì 3 febbraio 2022.

METEO BRESCIA

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata ma con addensamenti anche compatti in transito. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

METEO LOMBARDIA

Tempo stabile al mattino e al pomeriggio su tutta la regione con cieli che si presenteranno poco nuvolosi. In serata e nottata nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali ove non si escludono debole piogge sparse.

METEO ITALIA

Al mattino tempo stabile con su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi, schiarite a nord-est. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità sulla Liguria, dove saranno possibili deboli piogge specie nelle ore notturne. Stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni su Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento in Toscana dalla notte. Al mattino locali addensamenti sulle Isole Maggiori ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità su tutte le regioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Temperature minime e massime in rialzo al centro-sud, stazionarie o in lieve diminuzione al nord.

