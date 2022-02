🔴🟢 CORONAVIRUS, 05/02/2022: in Lombardia +11.136 casi, +76 morti 🔴🟢 Brescia +1.539 positivi

Continuano a calare i dati della pandemia in Lombardia. Nella nostra Regione oggi (sabato 5 febbraio 2022) si sono registrati 11.136 casi di positività al Coronavirus a fronte di 129.067 tamponi fatti (ieri erano 133.783). Il tasso di positivi rispetto ai test è del 8,6 per cento (era 8,4, 10,2, 10,1, 8,3, 8,9, 9,8, 11, 12,1, 13,9, 13,3, 11,2, 12,4, 13,3, 14,5. 16,1, 21,9 nei giorni precedenti). Calano ancora i ricoverati nei reparti (-158, totale 2.656) e i pazienti in terapia intensiva (-2, 214). I decessi sono stati 76.