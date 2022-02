⛅️ Meteo Brescia, giovedì 10 febbraio 2022 cieli coperti con temperature stabili

Di seguito, come ogni giorno, pubblichiamo le previsioni meteo per Brescia, Lombardia e Italia relative a giovedì 10 febbraio 2022.

Cieli generalmente coperti al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; nubi sparse anche in serata con assenza di fenomeni. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

METEO LOMBARDIA

Tempo stabile nella giornata con nubi sparse su tutto il territorio sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; non si attendono variazioni nel corso della serata e il tempo si manterrà asciutto.

METEO ITALIA

AL NORD: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, più compatta su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi su Liguria, Pianura Padana e Triveneto; qualche pioggia nella notte in Friuli.

AL CENTRO: Al mattino qualche addensamento tra Toscana e Umbria, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.