⛅️ Meteo Brescia: sabato 12 e domenica 13 febbraio ancora sole, qualche nuvola e tempo asciutto

Pubblichiamo di seguito le previsioni del tempo per Brescia, Lombardia e Italia relative alla giornata di sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio 2022.

Sabato. Tempo asciutto nel corso della giornata con sole prevalente sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; cieli sereni anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Domenica. Molte nubi in mattinata su tutto il territorio, ampie schiarite nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +2°C e +8°C.

METEO LOMBARDIA

Sabato. Tempo asciutto al mattino su gran parte della regione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni sui settori nord-occidentali con neve fino in collina; tempo asciutto anche per la restante parte della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione. Domenica. Tempo asciutto nella giornata con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni.

METEO ITALIA

AL NORD: Al mattino nuvolosità e precipitazioni sparse al Nord-Ovest ed Emilia Romagna, con neve sui rilievi oltre i 500-800 metri, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio residui fenomeni sulle Alpi occidentali e sereno altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO: Al mattino cieli nuvolosi con deboli fenomeni sulle regioni adriatiche, neve sui rilievi oltre i 900-1300 metri, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio residui fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità sulle Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino nubi in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni in Molise. Al pomeriggio deboli piogge su Puglia e Calabria, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità irregolare su tutte le regioni con tempo per lo più asciutto e isolati fenomeni nelle zone interne delle regioni peninsulari.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e Isole Maggiori; massime in generale diminuzione.