Ospedale di Manerbio: inaugurati i reparti di pediatria neonatale e cardiologia

Sono stati inaugurati ieri i reparti Pediatria-Patologia Neonatale e Cardiologia-Unità di Cura Coronarica all’ospedale di Manerbio. Al taglio del nastro, accanto al Direttore Generale di ASST Garda Mario Alparone, erano presenti il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, la Vicepresidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti, il Sindaco di Leno Cristina Tedaldi e il Sindaco di Manerbio Samuele Alghisi.

La Pediatria-Patologia Neonatale, diretta da Giovanna Sassi, è stata trasferita nei nuovi locali il 1 febbraio; dispone di 16 posti letto di cui 1 di day hospital, 5 posti letto di patologia neonatale e di un Pronto Soccorso Pediatrico; è ubicata al terzo piano con collegamento diretto al Blocco Parto, Nido e Ostetricia-Ginecologia creando così un’area multiservizio dedicata all’area materno-infantile.

La Cardiologia-UCC, diretta da Federico Bianchetti, verrà trasferita al secondo piano entro fine febbraio; dispone di 14 posti letto di cardiologia, 5 di UCC e di un Servizio di Elettrofisiologia dotato di sala di elettrofisiologia-elettrostimolazione. Il trasferimento permetterà il collegamento diretto con la Rianimazione garantendo la massima funzionalità nella gestione delle situazioni di emergenza-urgenza. Anche il Servizio di Emodinamica, non oggetto dell’intervento di ristrutturazione, risulterà complanare.

La nuova collocazione dei due reparti permette di favorirne l’organizzazione, anche grazie a percorsi più razionali, e la gestione secondo il modello dipartimentale; inoltre sono garantiti maggiori comfort e sicurezza in particolare per protezione antisismica e standard di prevenzione antincendio.

Per l’allestimento dei due reparti sono stati acquisiti nuovi arredi e apparecchiature ad integrazione di quelli già in dotazione per un valore complessivo di 250mila euro.

In Pediatra è presente una nuova Sala Giochi donata da Associazione Bambino in Ospedale-ABIO sezione Manerbio con il sostegno del Gruppo La Linea Verde di Manerbio e di nuove decorazioni ideate e donate da ABIO Manerbio in collaborazione l’Associazione Dutur Kaos.



