Sanità territoriale, a Nave e Leno inaugurate le nuove Case di Comunità

Nave e Leno: sono i territori dove nascono le nuove Case di Comunità con cui Regione Lombardia potenzia la rete sanitaria regionale, allo scopo di avvicinare il cittadino alle cure primarie e ai servizi socio assistenziali.

L’esigenza delle nuove strutture del Sistema Sanitario, che nelle intenzioni dovrebbero essere presenti in modo capillare sul territorio lombardo, sarebbe nata durante l’emergenza sanitaria. Le Case di Comunità sono uno dei primi tasselli della Riforma della Sanità Regionale.

Ieri il Presidente Attilio Fontana e la Vice Presidente Letizia Moratti hanno partecipato all’inaugurazione delle prime Case di Comunità nel bresciano.

Le case e gli ospedali di comunità costituiranno un punto unico di riferimento e orientamento per i cittadini che qui potranno accedere, attraverso il supporto di medici ed infermieri qualificati, al percorso di analisi clinica e ai servizi sanitari primari, avvicinando la sanità ai bisogni dei cittadini e alleggerendo la pressione sulle strutture ospedaliere.

All’interno della Casa di Comunità di Nave opera personale ASST (medici, infermieri, psicologi, assistenti sanitari e amministrativi) e sono inoltre attivi i Servizi Sociali della Civitas Valle Trompia (consultori famigliari della Comunità Montana e dei 18 comuni della Valle Trompia) e 14 Medici di Medicina Generale, per un totale di 43 professionisti.

L’attivazione di alcuni servizi, fino ad oggi in parte erogati su sedi diverse, facilita i percorsi di integrazione tra gli stakeholders della comunità. L’ASST si impegna a valutare la possibilità di ampliare il numero o la frequenza delle attività, cercando soluzioni migliorative, insieme alle amministrazioni locali. La struttura di Nave era già stata identificata come PreSST (Presidio Socio Sanitario Territoriale) nel 2018 e rappresenta storicamente un punto di riferimento per la popolazione: l’apertura della Casa di Comunità è la sua naturale evoluzione.

“La Riforma è stata approvata il 30 dicembre 2021 e l’ASST Spedali Civili ha attivato la sua prima Casa di Comunità a metà gennaio. – ricorda il Direttore Generale ASST, Massimo Lombardo – Abbiamo lavorato con grande impegno per aprire gli spazi in tempi brevissimi: questo è stato possibile grazie alla sinergia con tutti i soggetti che operano sul territorio, dal Comune di Nave, alla Comunità Montana, all’Ambito Valle Trompia e grazie alle grandi capacità organizzative che la ASST ha saputo sviluppare durante la pandemia. A unire i nostri sforzi verso questo obbiettivo comune è la consapevolezza che la Sanità Territoriale sia un tassello necessario per la tutela della salute dei cittadini”

”Essere presente oggi a Nave per l’inaugurazione della Casa di Comunità è motivo di grande orgoglio dopo il percorso che ha portato all’approvazione del potenziamento della nostra legge sulla Sanità – commenta la Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – Toccare con mano l’operatività di quanto previsto con l’attivazione delle Case di comunità ci permette di valutare al meglio i servizi sanitari offerti e la peculiarità di una Sanità lombarda che vuol essere sempre più vicina e accessibile ai nostri cittadini”.



