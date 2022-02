☀ Meteo Brescia, martedì 22 febbraio 2022 cieli sereni e massime a 13 gradi

Di seguito, come ogni giorno, pubblichiamo le previsioni meteo per Brescia, Lombardia e Italia relative a martedì 22 febbraio 2022.

METEO BRESCIA

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino e cieli generalmente poco nuvolosi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

METEO LOMBARDIA

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su tutto il territorio e locali foschie in mattinata sulle pianure sud-orientali, nubi alte in transito nelle ore pomeridiane; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni.

METEO ITALIA

AL NORD: Tempo stabile al mattino con banchi di nebbia sul delta del Po ed isolate nevicate sulle Alpi di confine fino a quote collinari. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di beltempo con prevalenza di cieli sereni. AL CENTRO: Cieli soleggiati al mattino su tutti i settori, eccetto isolate pioviggini sull’Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza diffusa di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Maltempo su tutti i settori con precipitazioni sparse, sereno o poco nuvoloso solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti del tempo con ancora piogge sparse. In serata atteso un miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Neve sui rilievi dai 700-1000 metri di quota.

Temperature minime in generale diminuzione. Massime stazionarie o in lieve aumento al centro-nord, in calo al sud.

