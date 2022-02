⚠️ CORONAVIRUS, “Lombardia in zona bianca dal 28 febbraio”

La Lombardia potrebbe diventare zona bianca il 28 febbraio. A dirlo sono i numeri diffusi dalla Regione, ad anticiparlo era stata la vicepresidente Letizia Moratti, a confermarlo è un’intervista rilasciata nelle scorse ore dal presidente Attilio Fontana all’emittente bresciana Teletutto. Un passaggio dall’alto valore simbolico, anche se nella pratica quotidiana non cambierà praticamente nulla per i cittadini (prima della zona rossa, le restrizioni sono legate allo status vaccinale).



I NUMERI DELLA LOMBARDIA

Attualmente la Lombardia ha l’8 per cento dei posti letto occupati nelle terapie intensive (la soglia per la zona gialla è il 10 per cento), mentre i posti letto pieni in area medica sono il 13 per cento del totale (la soglia è il 15 per cento). Ancora fuori dai parametri l’incidenza, che però è in costante calo.

IL PASSAGGIO IN ZONA BIANCA Per passare in zona bianca, come noto, è necessario che almeno uno dei parametri rimanga sotto la soglia per due settimane consecutive. Dunque, se la situazione non dovesse cambiare, la Cabina di regia nazionale di venerdì 25 febbraio prenderà atto dei numeri e il ministro della Salute Roberto Speranza – secondo prassi – firmerà l’ordinanza, che enterà in vigore dal 28 febbraio.



