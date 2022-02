Strade del vino e dei sapori, Bonardi è il nuovo vicepresidente regionale

L’Assemblea della Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia, ieri, ha eletto il bresciano Flavio Bonardi (alla guida di Colli dei Longobardi) come vicepresidente regionale dell’associazione che unisce le Strade della regione. Proprio ieri BsNews.it l’aveva intervistato: trovate qui l’articolo.

La Lombardia è stata una delle prime regioni italiane a promuovere concretamente la realizzazione del sistema Strade del Vino e dei Sapori di Lombardia. Si tratta di veri itinerari del gusto il cui obiettivo è quello della valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici tipici e di qualità, inseriti però nella tradizione e nella cultura dei loro territori d’origine. Attraverso la realizzazione dei “percorsi del gusto” è possibile intraprendere un’azione di salvaguardia e valorizzazione del territorio e della cultura rurale, in una logica di sviluppo integrato e turistico in grado di creare nuove professionalità.

Attualmente le Strade riconosciute dalla Regione sono dodici, riunite in una Federazione regionale, nata per uniformare e migliorare la qualità dell’offerta e per realizzare adeguate modalità di formazione degli operatori. Presidente della Federazione è stato confermato Gianni Boselli che, fino al 2024, sarà affiancato da Bonardi. Nel direttivo sono inoltre presenti tutti i presidenti delle strade lombarde.



>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS