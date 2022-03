❌ Ghedi, vivere con la paura atomica: “Un attacco farebbe milioni di vittime” | 🔴 SCENARI E DATI

(a.t.) Ghedi ha 18.812 abitanti e una base militare, che ospita il 6º stormo dell’aeronautica e almeno una ventina di armi atomiche americane. Qui la gente è abituata – assuefatta – a convivere con la paura. Ma ciò che molti nel Bresciano e in Lombardia non hanno ancora ben capito è che “il” problema non riguarda solo i ghedesi: nel caso la situazione volgesse al peggio, infatti, la devastazione colpirebbe tutto e tutti.

Secondo uno studio del ministero della Difesa (ripreso nel 2020 in un dossier di Greenpeace), infatti, in caso di attacco a Ghedi e Aviano (le due basi atomiche Usa in Italia sono ovviamente obiettivi sensibili) le persone raggiunte da un fungo radioattivo potrebbero essere “da 2 a 10 milioni”. E l’onda si estenderebbe per centinaia di chilometri, radendo al suolo in pochi minuti Brescia (19km, nb: le distanze sono quelle stradali fornite da Google, in realtà quelle in linea d’aria sono inferiori), Cremona (48 km), Mantova (56 km), Bergamo (66 km), Verona (70 km) e tante altre città.

Non è un caso, con questi scenari, che aumentino le ricerche via web e le richieste di acquisto di bunker antiatomici via web.

ATOMICHE A GHEDI: QUANTE SONO E QUANTO SONO POTENTI?

Il rapporto statunitense del Natural Resources Defence Council indica che nella base di Ghedi sarebbero conservate dalle 20 alle 40 bombe atomiche (B-61 3,B61-4 e B61-7), ciascuna con potenza variabile tra meno di 1 chilotone e 340 chilotoni. Per capirne la potenza basti pensare che quelle di Hiroshima e Nagasaki, nel 1945, hanno rilasciato una energia, rispettivamente, di 13-18 e 18-23 chilotoni.

GHEDI PUO’ ESSERE UN OBIETTIVO STRATEGICO?

Ghedi è uno dei due siti italiani (l’altro è Aviano) in cui si trovano le testate atomiche americane. Nel caso – per fortuna oggi remoto – che la guerra tra Russia e Ucraina dovesse coinvolgere la Nato e arrivare alle conseguenze peggiori, è facile ipotizzare (come confermano diversi studi fatti in tutto il mondo) che la cittadina bresciana sarebbe tra gli obiettivi militari di un eventuale attacco. Ma va precisato, purtroppo, che in caso di attacco atomico russo, con ovvia risposta americana, Ghedi sarebbe l’ultimo dei problemi: tutta l’Europa – dalla Francia alla Russia inclusa – e gli Stati Uniti sarebbero infatti praticamente cancellati in poche ore. Alcune stime, per questa eventualità, indicano circa 85 milioni di morti in 45 minuti. Mentre altre arrivano a parlare di 600 milioni di morti in 12 minuti.

Non ci credete? Di seguito potete vedere una simulazione video su una eventuale guerra nucleare fatta dall’università di Princeton. Una nota: purtroppo le stime dei morti – nell’ipotesi peggiore – sono al ribasso. Basti pensare che nel 1962 i russi fecero un esperimento all’Artico con una bomba 3.333 volte più forte di Hiroshima: gli effetti si sentirono fino a 900 chilometri di distanza.

GUERRA ATOMICA: COSA SUCCEDEREBBE? ECCO IL VIDEO DELLA SIMULAZIONE



