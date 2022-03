⚠️⚠️⚠️ Provincia di Brescia, l’elenco completo dei centri-vaccini attivi e le date di chiusura

Con un Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione si indicano i centri vaccinali che restano operativi in Lombardia e quelli che invece cessano l’attività. Una decisione che, come si legge nel Decreto, è connessa “alla fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022”. Allo stesso tempo l’obiettivo dichiarato è quello di “ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario”.

L’ELENCO DEI CENTRI ANCORA ATTIVI A BRESCIA E PROVINCIA (INCLUSA LA VALCAMONICA)

326 BRESCIA GARDA AMB. COMUNITÀ MONTANA – VOBARNO attivo

326 BRESCIA FRANCIACORTA CV CHIARI ITALMARK attivo

326 BRESCIA SPEDALI CIV PONCARALE attivo

323 MONTAGNA VALCAMONICA AMBULATORIO COVID PVT_EDOLO01 H DI EDOLO attivo

323 MONTAGNA VALCAMONICA DARFO (BS) CENTRO CONGRESSI attivo

326 BRESCIA FRANCIACORTA ISEO (BS) – Chiusura prevista il: 11-mar-22

323 MONTAGNA VALCAMONICA EDOLO-BIM 13-mar-22

326 BRESCIA GARDA AMBULATORIO COVID MANERBIO POLIVALENTE – Chiusura prevista il: 31-mar-22

326 BRESCIA GARDA CASTELLETTO DI LENO Chiusura prevista il: 31-mar-22

326 BRESCIA SPEDALI CIV SAREZZO Chiusura prevista il: 31-mar-22

326 BRESCIA SPEDALI CIV BRESCIA VIA MORELLI Chiusura prevista il: 15-apr-22

326 BRESCIA FRANCIACORTA CHIARI (BS) CENTRO SPORTIVO Chiusura prevista il: 15-apr-22

326 BRESCIA GARDA LONATO PALASPORT Chiusura prevista il: 30-apr-22

L’ELENCO DEI CENTRI CHIUSI ALLA DATA DEL 7 MARZO A BRESCIA E PROVINCIA (INCLUSA LA VALCAMONICA)

326 BRESCIA API API INDUSTRIA BRESCIA

326 BRESCIA SPEDALI CIV CV C.COMM.ITALMARK OSPITALETTO

326 BRESCIA SPEDALI CIV CV COMPLESSO ITALMARK – BRESCIA S. EUFEMIA

326 BRESCIA SPEDALI CIV CV COVID FIERA BRESCIA

326 BRESCIA SPEDALI CIV CV COVID ELNOS SHOPPING

326 BRESCIA GARDA CV COVID PALAZZETTO DELLO SPORT KAROL WOJTYLA – GAVARDO

326 BRESCIA EEPA FONDAZIONE POLIAMBULANZA

326 BRESCIA EEPA ISTITUTO CLINICO S. ANNA 326 BRESCIA EEPA RSA – FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS

323 MONTAGNA VALTELLINA AMB. COVID PVO_ESINE 01

323 MONTAGNA VALCAMONICA AMB. COVID PVT_BRENO 01 – DISTRETTO BRENO

323 MONTAGNA VALCAMONICA AMB. COVID PVT_DARFO 01 – DISTRETTO DARFO

323 MONTAGNA VALTELLINA AMBULATORIO COVID SONDRIO

