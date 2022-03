🔴 Comuni ricicloni in crescita, ma a Brescia sono solo 41 (uno su cinque)

In Lombardia cresce anche il numero dei “Comuni Ricicloni” premiati da Legambiente per le performance su raccolta differenziata, economia circolare, sviluppo sostenibile e buone pratiche. Gli attestati di merito – relativi al 2020 – sono stati consegnati oggi a Milano, Palazzo Reale, in occasione della V edizione di Ecoforum.

Su un totale di 1506, sono 318 i Comuni che hanno raggiunto il traguardo dei 75 kg/abitante/anno di residuo secco indifferenziato e che entrano nella classifica stilata da Legambiente per il 2020. Un campione che rappresenta il 21% dei Comuni, pari al 17% dei cittadini lombardi che, con i loro comportamenti virtuosi, hanno reso possibile il raggiungimento del 73,3% di raccolta differenziata nella nostra regione.

In vetta alla classifica le province di Bergamo con 66 comuni, di Mantova con 47 e della città di metropolitana di Milano con 43. Seguono le provincie di Cremona con 42 e di Brescia con 41: anche se va precisato che la leonessa è la seconda in regione per numero di Comuni (205, seconda sola a Bergamo che ne ha 243) e che, dunque, i virtuosi sono solo uno su cinque.

La graduatoria prosegue con Varese (40), Monza e Brianza (25), Como (6), Lodi (3), Pavia e Lecco (2) e Sondrio (1). In classifica entrano per la prima volta una trentina di comuni, un dato importante come segnale di attenzione verso la prevenzione dei rifiuti. Altra menzione particolare, per quantità di indifferenziato residuo, va a Mantova, che riesce ad avvicinarsi al parametro Rifiuti Free con 85Kg abitante anno di indifferenziato e una percentuale di raccolta differenziata all’83%.



>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS