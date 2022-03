Violenza contro medici e infermieri: in Lombardia 40 aggressioni in un anno

Si celebra oggi la prima Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari.

“Nel corso del 2021 – spiega una nota di Regione Lombardia – sono pervenute ad AREU (Agenzia regionale emergenza urgenza) oltre 40 segnalazioni di atti di violenza nei confronti delle équipe di soccorso operanti in Regione Lombardia, un numero in aumento rispetto al biennio 2019 – 2020 in cui le segnalazioni erano state 66. Si è inoltre rilevato un incremento della severità delle conseguenze per il personale coinvolto, che oltre alle aggressioni fisiche, ha denunciato insulti verbali, minacce di morte, inseguimenti e danneggiamenti dei mezzi di soccorso, molestie sessuali.”

Secondo una ricerca condotta da Areu nel secondo semestre 2021, il 64% del personale sanitario in servizio sui mezzi di soccorso ha dichiarato di essere stato vittima di almeno un atto di violenza durante l’attività lavorativa.

Per celebrare la giornata AREU ha lanciato la campagna #RISPETTACHISOCCORRE per sensibilizzare i cittadini sul problema e testimoniare la vicinanza di AREU a tutti gli operatori del Sistema di Soccorso Sanitario, attraverso il loro attivo coinvolgimento nell’iniziativa. AREU ha infatti realizzato un adesivo dedicato con il messaggio #RISPETTACHISOCCORRE, stampato in 70.000 copie, che saranno distribuite in maniera capillare a tutti gli operatori del Sistema di Soccorso Sanitario: questi sono invitati a scattarsi una foto con l’adesivo e le immagini prodotte verranno pubblicate sui canali istituzionali di AREU fino al 12 aprile.



>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS