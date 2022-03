🔴🟢 CORONAVIRUS, 13/03/2022: in Lombardia +4.791 casi, +18 morti 🟢 Brescia +507 positivi

Il tasso di positivi rispetto ai test è del 10,3 per cento (era 9,4, 9,7; 8,4; 8,7; 7,8; 8,1; 8,4; 7,5; 7,7; 6,5; 7,1; 6,7; 6,8; 7,3; 7,3; 7,2; 6,8; nei giorni precedenti). Sono in leggero calo i ricoverati nei reparti (-14, totale 762), ma aumentano pazienti in terapia intensiva (+1, 72)