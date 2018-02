Meteo Brescia, a San Valentino tornano il sole e… il freddo

Brescia

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; sereno in serata. Temperature comprese tra +1°C e +6°C.

Lombardia

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni per l’intero arco della giornata salvo innocui addensamenti al mattino sulle pianure. Sereno in serata.

Italia

Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti più compatti al mattino sulla Liguria con locali precipitazioni nevose in Appennino a bassa quota.

Nubi in transito al mattino su tutte le regioni Centrali, ma con deboli precipitazioni solo sulle regioni tirreniche, nevose a bassa quota. Ampie schiarite durante la seconda parte della giornata e tempo stabile salvo residue precipitazioni al pomeriggio tra Lazio e Abruzzo.

Condizioni di spiccato maltempo al sud Italia con piogge e nevicate a bassa quota. Precipitazioni più intense tra Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in diminuzione sulle regioni centro-meridionali, per lo più stabili al nord.

