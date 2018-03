Meteo Brescia: da domenica basta neve e massime in rialzo

Brescia

Cieli nuvolosi nella giornata di sabato con possibili deboli nevicate o anche neve mista a pioggia; tempo asciutto domenica con nuvolosità bassa, ma senza fenomeni. Temperature comprese tra 0°C e +9°C.

Lombardia

Nevicate diffuse nella giornata di sabato fino a fondovalle alternate a deboli piogge sulle pianure; fenomeni in generale esaurimento in serata. Tempo stabile nella giornata di domenica con nubi basse diffuse, ma senza fenomeni associati.

Italia

instabile in giornata su tutte le regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi, neve ancora a quote molto basse sulle regioni di Nord-Ovest. Tendenza a miglioramento tra la sera e la notte a partire dai settori occidentali. Cieli nuvolosi e tempo instabile su tutte le regioni centrali per gran parte della giornata. Fenomeni in esaurimento solo dalla notte. Neve sull’Appennino oltre i 1400-1700 metri.

Molte nuvole e tempo instabile al Sud per gran parte della giornata con fenomeni localmente più intensi su Campania, Basilicata e Calabria. Graduale esaurimento dei fenomeni tra la sera e la notte. Temperature in aumento al Nord e in calo al Centro-Sud.

www.centrometeoitaliano.it

Comments

comments