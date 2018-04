Tragedia in valle: muore schiacciato dal trattore mentre fa legna

Inutile l'intervento dei soccorritori: all'arrivo dell'elisoccorso l'83enne era già in condizioni critiche

Purtroppo la cronaca bresciana racconta spesso di episodi simili a questo. E anche stavolta l’epilogo è stato tragico. Un uomo, infatti, ha perso la vita mentre stava raccogliendo legna con l’ausilio di un mezzo meccanico: secondo la prima ricostruzione è rimasto schiacciato dal trattore e non ha avuto scampo.

E’ avvenuto nel piccolo comune di Cimbergo, in Valcamonica. Inutile l’intervento dei soccorritori: all’arrivo dell’elisoccorso l’83enne era già in condizioni critiche e non c’erano più speranze di vita. Ora resta da capire la dinamica dell’incidente, anche se la prima spiegazione appare convincente: l’uomo stava trasportando un carico di legna attraverso i boschi del paese quando, a causa del terreno e forse anche del carico, il pesante mezzo si è ribaltato.

