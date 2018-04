Meteo Brescia, venerdì piove la mattina ma smette la sera

Piogge sparse nel corso della mattinata in generale esaurimento al pomeriggio. Nuvolosità irregolare in serata, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +10°C e +17°C

Brescia

Piogge sparse nel corso della mattinata in generale esaurimento al pomeriggio. Nuvolosità irregolare in serata, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.

Lombardia

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, più asciutto sulle aree meridionali; quota neve oltre 1300-1600 metri. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni settentrionali e per tutto l’ arco della giornata con possibili precipitazioni associate specialmente tra Lombardia, Triveneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1700 metri di quota.

Giornata all’ insegna del tempo prevalentemente stabile sul Lazio, Abruzzo e Marche. Tempo instabile su Toscana e Umbria con possibili piogge o rovesci soprattutto sui settori interni appenninici.

Condizioni di tempo stabile sia sui settori peninsulari che insulari con sole prevalente tranne qualche passaggio nuvoloso maggiore sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento.

