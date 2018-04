Brescia, guida completa e consigli per visitare la città

Fondata oltre 3.200 anni fa, Brescia è un importante centro regionale sin dall’epoca pre-romana. Situata ad est di Milano, nella regione Lombardia del nord Italia la città fa da ponte tra i laghi Garda ed Iseo, importanti mete turistiche italiane. Brescia è inoltre una porta d’accesso alla Valcamonica, in cui si trova la più grande collezione di arte rupestre preistorica in Europa (Patrimonio Unesco).

Il suo centro storico contiene alcuni tra gli edifici pubblici romani meglio conservati dell’Italia settentrionale e numerosi monumenti, tra cui il castello medievale, la cattedrale vecchia e nuova, la rinascimentale Piazza della Loggia e Piazza della Vittoria.

La monumentale area archeologica del foro romano ed il complesso monastico di San Salvatore-Santa Giulia sono diventati patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2011.

Di seguito riportiamo sette cose da vedere a Brescia per chi non conosce nulla della città.

Cosa vedere a Brescia:

1) Piazza della Loggia

Considerata da molti la piazza più bella della città, ‘’Piazza della Loggia’’ fu costruita nel XV secolo. Qui è ubicata “Torre dell’Orologio’’, modellata sul campanile di Piazza San Marco a Venezia. Porta Bruciata, all’ angolo, è una torre e porta medievale.

2) Cattedrali

Le due cattedrali si trovano in Piazza Paolo VI. Quella a base rotonda è la vecchia cattedrale del 12esimo secolo. All’interno è possibile vedere resti romani e l’abside di una basilica dell’VIII secolo. La nuova cattedrale è in stile tardo barocco e ci sono voluti più di 200 anni affinché fosse completata.

3) Monasteri

Il monastero di Santa Giulia fu fondato nel 753 e ha tre chiese. Ora ospita il museo della città con manufatti dalla preistoria al 20 ° secolo, tra cui uno scavo romano e tre chiese storiche costruite in stili diversi. Fa parte di un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO: Longobardi in Italia, Luoghi del Potere.

4) Teatro Grande

costruito nel ‘700 il teatro ospita una grande varietà di spettacoli musicali, con un pubblico sempre crescente.

5) Piazza della Vittoria

Questa grande piazza fu costruita nel 1932m, ai tempi di Benito Mussolini, in quello che era un tempo un centro medievale. Su un lato della piazza vi è una torre alta 60 metri, all’epoca della costruzione uno dei grattacieli piùmalti d’Europa.

6) Il Castello

Il complesso del castello medievale si trova in cima ad una collina, il Colle Cidneo, e comprende un complesso di torri, mura, giardini, cortili, ponti levatoi e gallerie sotterranee. Esso ospita il Museo delle armi antiche, il Museo del Risorgimento ed una mostra di modellini ferroviari. Giungendo al punto più alto, si può ammirare il meraviglioso panorama della città.

7) Via dei Musei

L’antica strada romana è fiancheggiata da suggestive rovine romane tra cui il foro romano, un teatro ed un tempio costruito nel 73 AD.

Festival ed eventi:

Brescia è famosa per la storica gara automobilistica Mille Miglia, rievocazione di auto storiche che si tiene in primavera. La Fiera di San Faustino e Giovita a febbraio – che coincide con la festa dei santi patroni – è una delle occasioni più amate dai bresciani. Infine il festival della Franciacorta celebra lo spumante prodotto nelle colline dell’ominima zona vitivinicola.

Trasporti:

Brescia è facilmente raggiungibile in treno da Milano, Cremona, Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Un autobus locale collega la stazione al centro della città. Gli autobus collegano anche ad altre città vicine. La provincia di Brescia è munita anche di un piccolo aeroporto, il Gabriele D’Annunzio di Montichiari, che serve voli in Italia e in Europa (anche se i voli sono soprattutto merci). Ma l’aeroporto più utilizzato ai bresciani è quello di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, su cui fa base Ryanair. Entrambi sono collegati a Brescia con un sistema di trasporti pubblici. Un’opzione alternativa ai trasporti pubblici è l’utilizzo di un taxi ad un prezzo fisso ed accessibile, prenotabile attraverso il portale: https://www.taxi-airports-transfer.com/it/.

Sommario degli aeroporti vicino Brescia:

Aeroporto di Brescia, situato a 15 km (9 miglia) a sud-est della città

• Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, situato a 50 km (31 miglia) a nord- ovest di Brescia

• Aeroporto di Verona Villafranca, situato a 60 km (37 miglia) a sud-est di Brescia

• Aeroporto di Milano Linate, situato a 85 km (53 miglia) a ovest di Brescia

• Aeroporto di Malpensa, situato a 135 km (84 miglia) a nord-ovest di Brescia

