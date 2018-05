Educare i bambini alla felicità, incontro lunedì in Confartigianato

La felicità è “un’abitudine” che s’impara da piccoli e che, se ben radicata, ci rende adulti solidi, capaci, performanti e soddisfatti. Come genitori ci preoccupiamo di dare la migliore educazione ai nostri figli, come insegnanti ci impegniamo perché abbiano la migliore istruzione; a chi il compito di insegnargli ad essere felici?

Lunedì 7 maggio, a partire dalle ore 20.30, presso l’Auditorium di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale di via Orzinuovi 28 a Brescia si terrà l’evento incontro proprio intitolato: “Educare i bambini alla felicità”, road sohw sponsorizzato da Confartigianato e organizzato dalla Scuola di Palo Alto di Milano. Il workshop, gratuito e aperto a tutte le famiglie, ha lo scopo di spiegare il ruolo della felicità nella crescita e nello sviluppo personale e illustrerà le tecniche e le metodologie esistenti per svilupparla e insegnarla. Perché educare alla felicità è possibile e rappresenta un’attività di fondamentale importanza, soprattutto se messa in pratica sin dai primi anni di vita, nel momento in cui il cervello attraversa la sua massima fase di plasticità.

Relatore della serata Marco Masella, presidente della Scuola di Palo Alto. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione attravero il modulo presente sul sito www.confartigianato.bs.it oppure contattando l’Area Categorie ai numeri 030/3745324-203, oppure ancora, scrivendo a: area.categorie@ confartigianato.bs.it

