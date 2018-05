Il meteo di martedì 8 maggio a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di martedì 8 maggio a Brescia e provincia.

Brescia

Sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio saranno possibili isolati acquazzoni con fenomeni in progressiva intensificazione in serata. Precipitazioni in esaurimento in nottata. Temperature comprese tra +16°C e +25°C.

Lombardia

Giornata all’insegna del tempo instabile con rovesci e temporali dai rilievi fin sulle pianure specie a partire dal pomeriggio. Fenomeni residui sia in serata che in nottata.

Italia

Sole prevalente al mattino al Nord Italia salvo le prime precipitazioni sul Piemonte, prima che al pomeriggio rovesci e temporali arrivino a bagnare tutte le regioni con fenomeni anche intensi. Piogge sparse poi anche in serata e in nottata. Tempo instabile al Centro, con rovesci e temporali soprattutto di stampo pomeridiano che dagli Appennini potranno raggiungere anche le coste Tirreniche. Più asciutto sull’Adriatico salvo qualche pioggia al mattino sull’Abruzzo. Molte nubi sulle regioni meridionali fin dal mattino con rovesci sparsi specie sui settori Peninsulari prima che l’instabilità aumenti al pomeriggio con fenomeni anche a carattere di temporale sia sulle zone interne che sulle coste. Più asciutto solo sulla Sicilia. Temperature minime in aumento al Centro Sud, massime stazionarie o in calo.

