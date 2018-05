Regione, martedì 15 seduta dedicata all’autonomia lombarda

Una seduta interamente dedicata al tema dell’autonomia è quella convocata dal Presidente Alessandro Fermi per martedì 15 maggio, quando in Consiglio regionale si terrà il dibattito sullo stato di attuazione dell’iniziativa avviata per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia

Una seduta interamente dedicata al tema dell’autonomia è quella convocata dal Presidente Alessandro Fermi per martedì 15 maggio, quando in Consiglio regionale si terrà il dibattito sullo stato di attuazione dell’iniziativa avviata per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art.116 terzo comma della Costituzione.

“La richiesta e l’ottenimento di maggiori forme di autonomia sono la priorità e il tratto principale che dovrà caratterizzare questo avvio di legislatura –evidenzia Alessandro Fermi– ed è per questo motivo che ritengo importante dedicare la prima seduta di Consiglio regionale, dopo quelle previste dagli adempimenti statutari, proprio al tema dell’autonomia. Un’occasione importante per fare il punto sullo stato di attuazione del percorso e per condividere e concordare i prossimi passaggi che ci attendono, che dovranno essere finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo”.



Il dibattito prenderà spunto dalla Risoluzione approvata lo scorso 7 novembre dal Consiglio regionale e dal successivo accordo preliminare siglato a Roma con il Governo nazionale lo scorso 28 febbraio.

La seduta avrà inizio alle ore 10, con conclusione prevista entro le ore 14.

In avvio dei lavori prevista l’integrazione della Giunta delle elezioni, di cui sarà chiamato a far parte anche Michele Usuelli (+Europa) subentrato nell’ultima seduta al dimissionario Giorgio Gori.

