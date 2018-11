Meteo Brescia, mercoledì nebbia al mattino e cieli nuvolosi nel pomeriggio

Brescia

Nebbie o nubi basse al mattino; cieli generalmente nuvolosi nel corso del pomeriggio e poi anche in serata, ma con tempo stabile. Temperature comprese tra +11°C e +17°C.

Lombardia

Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli nuvolosi nel corso delle ore diurne su gran parte del territorio, soleggiato sui sulle Alpi. Nuvolosità irregolare in serata.

Italia

Tempo stabile al nord Italia con piogge assenti per tutto l’ arco della giornata. Sole sulle Alpi e prealpi, foschie, nebbie e nubi basse altrove con possibili riduzioni della visibilità specie in pianura Padana e lungo il corso del fiume Po.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro Italia con cieli poco nuvolosi per nubi alte in transito sia al mattino che al pomeriggio e in serata. Attenzioni a possibili foschie o banchi di nebbia al mattino e nottata nelle pianure e vallate interne.

Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni meridionali con sole alternato a nubi in transito specie in Sardegna, Molise e Puglia.Temperature in lieve calo.

