Finti tecnici del gas in trasferta denunciati dai carabinieri

Due truffatori residenti nel Bresciano sono stati denunciati dai carabinieri di Ancona, nelle Marche, dopo aver cercato di mettere in atto l’ennesimo raggiro. Secondo quanto si apprende, infatti, i due si spacciavano per tecnici qualificati – con tanto di locandine affisse in loco per annunciare il loro passaggio – al fine di persuadere le vittime a installare nuovi sistemi per il gas, boiler e impianti antincendio. I malviventi, con diversi precedenti, sono stati trovati in possesso di diverso materiale, compresi una decina di rilevatori (che venivano venduti a 300 euro l’uno) e diverse finte fatture.

