Maltempo, Brescia chiede alla Regione lo stato di emergenza

Il Comune di Brescia richiede ufficialmente il riconoscimento dello stato di emergenza in seguito ai danni causati dai fenomeni climatici verificatesi venerdì scorso, 2 agosto 2019, sul territorio, a poche ore dai nuovi allagamenti avvenuti ieri in città.

La nota, a firma del Sindaco della città Emilio Del Bono, è stata predisposta oggi e verrà inoltrata ai competenti uffici della Regione Lombardia, a cui si richiede, con riferimento all’art. 24 del Codice di Protezione Civile (D.Lgs. n° 1/2018), di attivarsi per il riconoscimento dello stato di emergenza per gli ingenti danni subiti da beni di proprietà sia pubblica sia privata. In particolare sono stati coinvolti dai danneggiamenti edifici, recinzioni, beni mobili, alberature, giochi, arredi urbani, segnaletica verticale, manufatti stradali ed impianti di erogazione di servizi pubblici.

L’Amministrazione comunale di Brescia si impegna a raccogliere tutta la documentazione utile e necessaria per la dimostrazione di quanto sopra descritto.

