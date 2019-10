Il meteo di martedì 15 ottobre: giornata all’insegna dell’instabilità a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di martedì 15 ottobre a Brescia e provincia.

Brescia

Tempo stabile nel corso della mattinata con nubi diffuse anche compatte; instabilità diffusa per la restante parte della giornata con piogge anche abbondanti nel pomeriggio come anche nelle ore serali. Tempo in miglioramento nella notte. Temperature comprese tra +15°C e +22°C.

Lombardia

Piogge sparse al mattino su gran parte del territori, temporali anche intensi sul Comasco, più asciutto sui settori orientali; intensificazioni dei fenomeni nel pomeriggio con temporali diffusi o piogge abbondanti, precipitazioni anche nelle ore serali localmente più abbondanti sulle Alpi. Migliora in nottata.

Italia

Perturbazione in transito al Nord con maltempo a partire già dal mattino sui settori occidentali. Acquazzoni e temporali raggiungeranno anche il Nord Est dal pomeriggio, con il tempo che inizierà a migliorare dal Piemonte in serata. Non si escludono locali nubifragi. Tempo instabile al Centro Italia, con piogge e acquazzoni soprattutto sul versante tirrenico ad iniziare dalla Toscana. Possibili temporali al pomeriggio e in serata, mentre tra Marche e Abruzzo il tempo rimarrà più asciutto con nubi sparse e schiarite. Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Possibili temporali solo in Sardegna nelle ore diurne e poi locali acquazzoni in serata sulla Campania e sulla Sicilia. Temperature stabili o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni del tempo a cura e in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

