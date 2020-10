🔴🔴🔴🔴🔴 CORONAVIRUS, dati 17 ottobre: +2.664 casi in Lombardia, +83 a Brescia (+ 25 in intensiva)

Sono 2.664 i nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore, con 29.053 tamponi effettuati: la percentuale dei contagiati è pari al 9,1%, nuovo record – negativo – degli ultimi mesi. I guariti e dimessi sono 154, ma si registrano 109 ricoverati in più e ben 25 nuovi pazienti in terapia intensiva. 13 i decessi.