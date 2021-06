CORONAVIRUS, da lunedì la Lombardia e Brescia in zona bianca | COSA SI PUO’ FARE

I dati sulla diffusione della pandemia da Covid-19 confermano una riduzione di contagi e decessi tale che da lunedì la Lombardia potrà tornare in zona bianca, insieme a Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento (altre regioni lo sono già).

“Anche questa settimana – ha commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine della presentazione del bando ‘La Lombardia è dei Giovani 20/21 – i dati in Regione Lombardia sono da zona bianca. L’indice di incidenza è di 23 su 100mila, è la terza settimana che vengono confermati buoni dati di questo tipo, quindi da lunedì, saremo in zona bianca”. Un traguardo, ha aggiunto Fontana, dovuto anche alla “partecipazione di tutte le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione“.

L’ufficialità della notizia dovrebbe arrivare oggi con l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità ma le anticipazioni del governatore della Lombardia e della vicepresidente Letizia Moratti sono promettenti. “Il ritorno però alla completa normalità di tutte le attività – ha sottolineato l’assessore al Welfare Moratti – senza restrizioni, fatta eccezione per le discoteche, e il venir meno del coprifuoco serale non significa un liberi tutti. Resta quindi l’obbligo d’indossare la mascherina all’aperto e al chiuso, negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento”.

Zona bianca: cosa cambia

il coprifuoco è annullato

nei ristoranti e nei bar è possibile sedersi fino a 6 persone a tavola all’interno e senza limitazioni all’esterno

riaprono piscine coperte, sale giochi e sale scommesse

rimane il divieto di organizzare feste

rimane l’obbligo di indossare la mascherina (non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si effettua l’attività sportiva, mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito, quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi)

rimane il divieto di creare assembramenti

Spostamenti

Sono consentiti i seguenti spostamenti:

senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca

senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate

verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione

è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona bianca, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano



