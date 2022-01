✅ Le cinque cose da vedere in Franciacorta | ✅ SCOPRI BRESCIA

La Franciacorta sorge nel cuore della regione Lombardia, tra le colline di 19 comuni della provincia di Brescia, le sponde del Lago d’Iseo e il fiume Oglio. L’area, che ha origine morenica e per questo gode di una straordinaria ricchezza minerale, copre circa 200 chilometri quadrati.

Secondo gli storiografi la prima apparizione del nome “Franzacurta” risale al 1277, quando appare nello statuto municipale di Brescia come riferimento all’area a sud del lago d’Iseo, tra i fiumi Oglio e Mella. Già allora la Franzacurta, o Franzia Curta, era considerata zona importante per il rifornimento di vino per la città di Brescia e per i borghi della Valcamonica e della Valtrompia e oltre, a sud, per le città della valle padana.

I cinque luoghi da vedere in Franciacorta

In Franciacorta si trovano numerosi luoghi da visitare e bellissime passeggiate da fare in solitaria o in compagnia di amici e familiari, alla scoperta di un territorio che offre arte, cultura, enogastronomia, natura. Segnaliamo di seguito 5 cose da vedere se vi trovate in Francacorta o volete visitarla.

1- Abbazia Olivetana di San Nicola, Rodengo Saiano

Tra i luoghi artistici e religiosi della zona spicca l’Abbazia di San Nicola, fondata nel X secolo per opera dei Monaci Benedettini Cluniacensi. Al suo interno si trovano preziose opere di pittori quali Romanino, Gambara, Moretto, Cossali, Castellini, Lechi. L’Abbazia fu soppressa da Napoleone nel 1797 e saccheggiata durante le occupazioni militari delle epoche successive. Solo nel 1969 l’edificio fu restituito ai religiosi, grazie anche al desiderio di Papa Paolo VI, nativo della vicina Concesio. È quindi recente un restauro dell’Abbazia che ha riportato la Chiesa, il refettorio, la galleria monumentale, i chiostri e le diverse sale agli antichi splendori oggi apprezzate da chi visita questo luogo. L’edificio ospita anche un laboratorio per il restauro del libro.

2- Le cascate di Monticelli

Noto a pochi, il Sentiero delle Cascate si sviluppa nella Valle di Gaina a Monticelli Brusati: si tratta di un percorso naturalistico suggestivo che si configura come un canyon creato dall’erosione del torrente che scorre nella zona e da una serie di piccole cascate. Da una delle aree di parcheggio allestite a Monticelli si prosegue a piedi fino alla frazione di Gaina, da dove si raggiungono due percorsi possibili, di cui uno dedicato ai più esperti e un secondo ai meno avventurosi. In entrambi i casi si attraversa il territorio, tra arbusti e stratificazioni rocciose, per raggiungere le belle e rinfrescanti cascate. Il sentiero è percorribile tutto l’anno, ma si consiglia di preferire le stagioni primaverile ed estiva e di evitare i giorni piovosi.

3- Consorzio Franciacorta e cantine vitivinicole

La Franciacorta è nota soprattutto per la ricca produzione di vino e l’omonimo Consorzio e le tante cantine aperte sul territorio ne sono dimostrazione. Molte di queste – tra cui le famigerate Bellavista, Berlucchi, Contadi Castaldi, Ca’ del Bosco – offrono visite guidate alla scoperta del metodo di produzione, ma una libera passeggiata a piedi tra i filari di vite sarà altrettanto affascinante. Che sia nelle prime ore del giorno o nelle ore che precedono il tramonto scoprirete un paesaggio romantico e incantevole.

4- Santuario della Madonna della Neve, Adro

Eretto in omaggio ad un’apparizione della Madonna ad un giovane contadino sordomuto avvenuta nel 1519, il Santuario è molto frequentato anche per la bellezza del panorama circostante. Nel 1912 fu affidati ai Carmelitani Scalzi che vi costruirono a fianco un Convento e una casa per i seminaristi dell’Ordine religioso. All’interno dell’edificio, di sicuro interesse è la cripta posta sotto il presbiterio, cuore del Santuario e giudicata una delle più belle della Lombardia.

5- Il Monte Orfano (Rovato, Coccaglio, Erbusco, Cologne)

La presenza di percorsi di durata e difficoltà variabile consente a tutti di immergersi nella natura e nel paesaggio di questo rilievo che sorge in mezzo alla pianura fra i comuni di Erbusco, Rovato, Cologne e Coccaglio. Il Monte Orfano è il più antico affioramento della pianura padana ed è composto da un conglomerato di natura litorale. Una passeggiata tra i suoi boschi e tra le molte specie arboree permette di ammirare anche la chiesetta di Santo Stefano e il convento della SS. Annunziata, con l’affresco del Romanino e un crocifisso ligneo del ‘500.

