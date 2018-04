Con un albero per ogni nato miglioriamo l’ambiente

Venerdì 11 maggio 2018 a Pisogne verrà celebrata la giornata “Un albero per ogni nato”.

Con questa iniziativa il Comune di Pisogne vuole coniugare l’omaggio alla famiglia, per la nascita di un bambino, all’impegno ambientale: punto fermo dell’Amministrazione Comunale è la formazione all’educazione ambientale a partire dalle future generazioni, tanto da aderire al progetto di Regione Lombardia denominato “Un Bosco per la città” con Delibera di Giunta n. 170 del 30/09/2017”.

Ciascuna pianta costituisce una risorsa preziosissima per il nostro paese che contribuirà crescendo a rendere più verde il territorio comunale e a compensare un po’ dell’anidride carbonica che ogni giorno viene prodotta.

La manifestazione si svolgerà a Pisogne, in Località Darsena, in data 11 maggio 2018 alle ore 18.00; consiste nella piantumazione di una piantina per ogni bambino nato nel corso del 2017. L’iniziativa si propone di diventare un contributo concreto per la salvaguardia e il recupero dell’ambiente naturale ma, soprattutto, vuole essere un messaggio rivolto a genitori e bambini affinché si possa valorizzare con maggiore sensibilità il legame con la natura che ci circonda e sentirsi parte di ciò che di verde e naturale è presente nel nostro Comune.

Parteciperanno le Associazioni di Pisogne, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, gli alunni frequentanti la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Pisogne, il corpo insegnanti.

